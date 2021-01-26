Суд в Казани продлил до 27 апреля арест обвиняемого в серии убийств пенсионерок

Суд в Казани продлил на три месяца арест местного жителя Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 26 пенсионерок на территории 12 субъектов России. Об этом во вторник, 26 января, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Срок ареста обвиняемого должен был истечь 27 января.

«По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено — обвиняемый останется под стражей до 27 апреля текущего года с содержанием в СИ-1 Казани», — цитирует его «РИА Новости».

2 декабря 2020 года подозреваемому предъявили обвинение по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство»).

Во время допроса 1 декабря подозреваемый свою вину в совершении преступлений признал. Тагиров рассказал, что представлялся сотрудником ЖКХ или соцслужб и после этого оказывался в квартирах пожилых женщин, затем убивал их и похищал сбережения. Задержанный также объяснил, как выбирал жертв, отметив, что точное число убитых им женщин не знает, так как потерял им счет.

Он также сказал следователям, что напал на первую жертву, потому что не имел жилья и был голоден, однако пояснить, почему помимо ограбления, решил совершить убийство, он не смог, сообщает «Газета.ru».

По месту жительства Тагирова провели обыск, по полученным у него образцам биологического материала назначили генетическую экспертизу.

Следователи также выяснили, что Тагиров был дважды судим ранее — за хранение оружия и кражу. До настоящего времени он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.