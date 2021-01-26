В России появится возможность поблагодарить врачей онлайн-донатами

На российском сайте «ПроДокторов», на котором собраны отзывы о врачах, появится новая функция — пациенты смогут поблагодарить медиков за лечение через адресные безналичные переводы. Проект запускается совместно с сервисом онлайн-донатов от «Тинькофф» и CloudPayments.

За одну трансакцию пациент сможет перевести от 49 до 3 тыс. рублей. Переведенные средства будут отражаться на балансе в личном кабинете врача на сайте партнера проекта, откуда их можно будет вывести на любую банковскую карту. Примечательно, что опция не будет носить обязательный характеры — каждый врач самостоятельно сможет решать, присоединяться ли ему к программе.

«Благодарность врачам — массовое явление, которое странно отрицать, поэтому мы решили сделать этот процесс прозрачным и понятным как для доктора, так и для пациента. Так появилась идея создать сервис «Благодарность врачу», который предполагает адресные переводы в качестве благодарности за лечение», — прокомментировал сооснователь сайта «ПроДокторов» Сергей Федосов.

Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов со своей стороны отметил, что значение профессии врача в разы выросло во время пандемии коронавируса.

«Врачи и медработники стали настоящими героями, которые, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, спасают других. Поэтому я очень рад, что теперь у пациентов появится возможность дополнительно поблагодарить докторов на сайте «ПроДокторов» с помощью нашего сервиса онлайн-донатов», — заключил он.

В поступившем «Известиям» пресс-релизе подчеркивается, что данная программа никак не нарушает российское законодательство — лимит 3 тыс. рублей согласно пп. 2 ст. 575 ГК РФ и ч. 1 ст. 575 ГК РФ гарантирует законность переводов. Нижнюю границу в 49 рублей определяет партнер проекта.