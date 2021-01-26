В Нидерландах обеспокоились из-за «британского» штамма коронавируса
Темпы снижения числа новых случаев коронавирусной инфекции в Нидерландах медленные, а «британский» штамм вызывает беспокойство из-за быстрого распространения в стране. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в Национальном институте здравоохранения и защиты окружающей среды.
Как уточняется, на прошлой неделе было зарегистрировано 35,6 тыс. заболевших, что на 8% меньше по сравнению с позапрошлой неделей. Тем не менее треть пациентов заражены британской мутацией коронавируса, что превышает показатели позапрошлой недели.
«Британский» вариант распространяется всё быстрее, его влияние усиливается», — предупредили специалисты.
Эксперты добавили, что можно говорить об эпидемии коронавируса и его мутировавшего варианта. Также Национальный институт здравоохранения и защиты окружающей среды заявил, что новый вариант COVID-19 вызовет рост числа заболевших. Это приведет к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.
Кроме того, в стране выявили 14 пациентов с «южноафриканским» штаммом коронавируса, который также очень заразен.
В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.
По данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на 20 января, «британский» штамм коронавирусной инфекции распространился на территории уже 60 государств.