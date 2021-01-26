Жителей Магаданской области предупредили о сильном ветре

В ближайшие сутки в Магаданской области ожидается усиление ветра. Спасатели предупреждают граждан о возможном разрушении ледового поля на побережье.

Согласно прогнозам, ветер усилится до 15–20 м/с. Местами возможна метель, сообщает ИА MagadanMedia. Погода ухудшится в Ольском городском округе, а также на побережье Северо-Эвенского и Омсукчанского городских округов.

В регионе сохраняется вероятность чрезвычайных ситуаций в связи с обрывом линий электропередач, а также нарушением работы транспорта. Местами могут образоваться снежные заносы. Не исключено обрушение слабоукрепленных конструкций, а также разрушение ледового поля припая Охотского моря.

Ранее сообщалось, что резкое ухудшение погоды с 28 января прогнозируют в Приморском крае. Ветер может усилиться до 30–35 м/с в связи с наступлением активного циклона с Желтого моря