МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

Рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году составит 5,5% после сокращения в 2020 году на 3,5%. Такой улучшенный прогноз динамики мировой экономики дал Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе за январь.

Прогноз по сравнению с предыдущим был улучшен на 0,3 п.п. на фоне ожидания роста экономической активности в 2021 году из-за вакцин от коронавируса и допподдержке властей в нескольких крупных странах.

При этом эксперты фонда оставили без изменений свой прогноз на 2022 год, согласно которому рост мирового ВВП составит 4,2%.

В МВФ также улучшили прогноз по росту ВВП России — на 0,2 п.п. Так, по сравнению с данными на октябрь прошлого года в 2021 году этот показатель достигнет 3%, а в 2022-м — 3,9%, пишет «Газета.ру». При этом за 2020 год российская экономика, по данным специалистов, сократилась на 3,6%.

Для еврозоны на 2021 год МВФ ухудшил свой прогноз по росту ВВП с 5,2 до 4,2%.

21 января президент России Владимир Путин заявил, что в экономике на фоне пандемии коронавируса сохраняются факторы нестабильности, и призвал для решения этой проблемы принимать своевременные меры.

Согласно оценкам МВФ, опубликованным осенью прошлого года, экономический кризис в 2020 году оказался самым тяжелым для мира минимум за последние полвека. Спад в мировой экономике составит 4,9%, тогда как в 2008 году мировой ВВП сократился всего лишь на 1%.