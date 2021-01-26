Свыше 20 человек госпитализировали в Красноярском крае с обморожениями

В Красноярском крае за неделю 55 человек пострадали от сильного мороза. 21 пострадавший госпитализирован.

По данным медиков, наиболее часто у пациентов выявляют поражения рук, ног и лица, в том числе ушей и кончика носа. Эти части тела наименее защищены от низких температур. Обморожения туловища встречаются крайне редко, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Только за минувшие выходные в Красноярске скорую помощь из-за обморожений вызывали трижды. В числе госпитализированных один ребенок.

Всего с начала осеннего похолодания за медицинской помощью из-за переохлаждений обратились 663 человека.

В середине января количество обморожений выросло в Тюмени. За три дня в дежурные хирургии и стационары доставили трех человек. За новогодние каникулы стационарное лечение потребовалось девяти тюменцам.