Свыше 20 человек госпитализировали в Красноярском крае с обморожениями
В Красноярском крае за неделю 55 человек пострадали от сильного мороза. 21 пострадавший госпитализирован.
По данным медиков, наиболее часто у пациентов выявляют поражения рук, ног и лица, в том числе ушей и кончика носа. Эти части тела наименее защищены от низких температур. Обморожения туловища встречаются крайне редко, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Только за минувшие выходные в Красноярске скорую помощь из-за обморожений вызывали трижды. В числе госпитализированных один ребенок.
Всего с начала осеннего похолодания за медицинской помощью из-за переохлаждений обратились 663 человека.
В середине января количество обморожений выросло в Тюмени. За три дня в дежурные хирургии и стационары доставили трех человек. За новогодние каникулы стационарное лечение потребовалось девяти тюменцам.