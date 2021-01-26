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Bentley отзовет в России семь кабриолетов Continental GTC

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Британская компания Bentley отзовет с российского рынка семь кабриолетов Bentley Continental GTC, реализованных в 2020–2021 годах. Об этом 26 января сообщает «Росстандарт».

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Отмечается, что на отзываемых автомобилях некорректно срабатывает система складывания и раскладывания складной крыши, что противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности.

Дилеры Bentley проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На всех отзываемых автомобилях Bentley Continental GTC будет обновлено программное обеспечение блока управления систем комфорта.

17 ноября сообщалось, что Bentley приступила к выпуску новой версии седана Flying Spur, которая получила приставку V8.

Каждый Flying Spur V8 собирается вручную. Процесс сборки разделен на 84 этапа и длится более 100 часов.

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