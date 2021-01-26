Спецназ завершил операцию во французском Версале
Операция спецназа французской полиции по нейтрализации вооруженного ножом человека завершена в Версале, сообщила 26 января полиция Парижа на своей странице в Twitter.
После нескольких часов переговоров мужчина сдался правоохранительным органам.
Как сообщали СМИ Франции ранее во вторник, пожилой мужчина забаррикадировался в квартире, из которой успели выйти его супруга и дети. О происходящем в полицию сообщили родственники пенсионера.
Жители соседнего дома подтвердили, что мужчина был вооружен охотничьим ножом.
Во время проведения полицейской операции в доме выключили газ, а из находящихся рядом магазинов вывели посетителей и сотрудников.
В марте 2020 года вооруженный мужчина во французском Труа взял в заложники находящуюся дома беременную женщину и пятерых детей. Его нейтрализовали в ходе полицейской операции.