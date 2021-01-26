Тепловизоры установят в театрах и цирке в Якутске

В популярных театрально-зрелищных учреждениях Якутии началась установка тепловизоров. Техника позволит бесконтактно измерять температуру зрителей.

Монтаж оборудования проводится за счет субсидии из республиканского бюджета. Помимо замера температуры тепловизоры могут использоваться в качестве металлодетектора для обнаружения запрещенных предметов у зрителей. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Ранее в театрах появились рециркуляторы воздуха для обеззараживания помещений. Также в учреждениях имеются бесконтактные дезинфекторы для рук. Для соблюдения безопасной дистанции нанесена специальная разметка. Зрителей допускают на мероприятия только в защитных масках. При этом залы театров наполняются только на 50%.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане в 2021 году планируют направить на развитие культуры 279 млн рублей.