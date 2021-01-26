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Врач дал прогноз заболеваемости COVID-19 на весну и лето

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Врач-вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что, согласно одной из математических моделей, заболеваемость и смертность от коронавируса к середине весны может снизиться вдвое. На эту тему он высказался 26 января в интервью радио Sputnik.

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«Ситуация с коронавирусом в любом случае будет стабилизироваться, поскольку уже очень много невосприимчивых людей, то есть формируется популяционный иммунитет. Сейчас мы видим стабилизацию в Москве и небольшую стабилизацию по России. К концу февраля будет выраженное снижение количества заболевших уже и по России», — считает Тимаков.

По его словам, весной снижение заболеваемости будет происходить волнами. Это связано с тем, что после зимы у людей снижается иммунитет и возникает дефицит витаминов.

«Из-за этого количество заболевших будет то повышаться, то понижаться, но со стойкой тенденцией к снижению заболеваемости», — подчеркнул специалист.

Как уточнил Тимаков, заметного улучшения ситуации с распространением COVID-19 стоит ожидать летом. Он предположил, что к лету Россия выйдет на уровень заболеваемости в 5 тыс. человек в день, а осенью опять будет подъем.

Однако, со словам специалиста, ситуация с коронавирусом в любом случае будет стабилизироваться.

Ранее во вторник сообщалось, что коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности. Такого мнения придерживается директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

25 декабря президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у населения России уйдет несколько лет.

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