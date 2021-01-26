Парк развлечений планируют построить на острове Конном в Иркутске

Парк развлечений и отдыха на острове Конном включат в реестр инвестиционных проектов Иркутска. Возле колеса обозрения обустроят новые аттракционы, в том числе американские горки.

Решение о включении в реестр принято на заседании комиссии по инвестиционной деятельности при мэре Иркутска. На входе в парк планируется обустройство моста, арт-галереи. Вокруг острова будет подготовлена деревянная набережная со сценами и площадками для культурно-массовых мероприятий. Проект предусматривает установку американских горок, башни свободного падения, а также катка с искусственным покрытием. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Реализовать первую очередь планируется в 2022 году. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей.

Кроме того, комиссия рассмотрела концепции по развитию общественных пространств, в том числе по обустройству парка технических видов спорта и строительству полей для мини-футбола. Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников подчеркнул, что в городе важно сформировать единый подход к реализации инвестиционных проектов. В течение месяца профильные комитеты проанализируют проекты с учетом норм действующей градостроительной документации.