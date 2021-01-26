Южную объездную дорогу построят в Тюмени

В 2022 году в Тюмени начнут разработку проекта первого этапа строительства второй объездной дороги. Южная часть трассы должна разгрузить улицу Федюнинского.

«Улица Федюнинского у нас перегружена, по сути является уже улицей городского значения», — отметил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Новая дорога должна пройти через Червишевский тракт до Московского тракта. О стоимости объекта пока говорить рано, она будет определена после подготовки проектной документации. Протяженность южной части дороги составит 21 км, передает портал «Наш город».

До конца 2022 года в Тюмени построят трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. На проект власти готовы были направить 2,7 млрд рублей. Мост сдали раньше срока на один год, открытие состоялось в августе. У горожан сооружение почти сразу получило название «мост презрения».