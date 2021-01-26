Школу в Краснодарском крае закрыли на два дня из-за отравления учеников
Школу закрыли на два дня после отравления 33 учеников в Краснодарском крае. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия в учебном учреждении.
Речь идет о школе в станице Троицкой в Крымском районе. По данным правоохранительных органов, 33 ребенка обратились к медикам после обеда в школьной столовой. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Детям назначили амбулаторное лечение, никто не госпитализирован.
По словам главы Крымского района Сергея Лося, для разобщенности коллектива принято решение о приостановке работы школы до 27 января включительно. Учебные дни перенесут на весенние каникулы.
Проверку по факту случившегося проводят следственные органы и прокуратура.
21 января сообщалось о начале проверки в подмосковной Электростали после массового отравления школьников. На плохое самочувствие пожаловались 14 детей. По предварительным данным, заболевание не было связано с организацией питания в учреждении.