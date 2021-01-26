В Петербурге полуторагодовалый ребенок отравился озоном в бассейне

В Санкт-Петербурге полуторагодовалый ребенок был госпитализирован после посещения бассейна, расположенного в одном из спа-центров на улице Рюхина. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, малыша доставила в одну из городских больниц бригада медиков. У него диагностировали острое ингаляционное отравление озоном.

Как стало известно, в раздевалке бассейна, после посещения которого ребенок стал вялым, был включен озонатор.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Ленинградской области годовалую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления наркотиками. Врачи диагностировали у малышки отравление метадоном.