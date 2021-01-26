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Косторная назвала причину перехода от Тутберидзе к Плющенко

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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, что ушла из группы Этери Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой спортсменке. Об этом чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала в интервью японскому телевидению, ее цитату опубликовал 26 января Instagram-аккаунт, посвященный этому виду спорта.

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«У меня была проблема с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что песня, которую я предложила, не очень хороша. Но меня разозлило, что через несколько дней на эту песню поставили программу другой девочке с нашего катка. Я решила уйти до начала сезона, потому что была недовольна обстановкой в «Самбо-70», — рассказала фигуристка.

По ее словам, с приходом в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко она стала чаще улыбаться.

О том, что Косторная переходит от Тутберидзе, у которой тренировалась с 2017 года, стало известно 31 июля.

В мае от Тутберидзе к Плющенко перешла еще одна подопечная, бронзовая медалистка чемпионата Европы Александра Трусова.

Тренер ЦСКА по фигурному катанию Сергей Давыдов предположил, что спортсменкам предложили более выгодные условия. «Насильно мил не будешь. Если человек захотел перейти туда, где больше финансов, как это сделали Трусова и Косторная, они пойдут, и ты их ничем не удержишь», — сказал он.

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