Путин посетил открытие транспортной развязки в Химках

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия транспортной развязки в подмосковном городе Химки. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в Химках. Владимир Путин кратко побеседовал с участниками строительства новой развязки и ознакомился с информацией о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Химок и Московской области», ― говорится в сообщении.

Во время беседы российский лидер поблагодарил строителей развязки, добавив, что они выполняют свои задачи, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Кроме того, Путин сообщил, что к 2024 году планируется довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны, а к 2030 году — еще в 51, пишет «Газета.ru».

Кроме того, президент России заявил, что в стране планируются масштабные работы по дорожному строительству. По словам Путина, в планах — строительство дорог по всей стране: от дальневосточных регионов до Калининградской области. Это позволит буквально «сшить страну.

Строительство развязки в Химках было осуществлено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные российские дороги». Основными задачами развязки в Химках являются соединение старого и нового города, а также обеспечение транспортной доступности в промышленную часть населенного пункта.

Общая площадь развязки составила около 40 тыс. кв. м, протяженность основного хода ― 0,8 км с путепроводом в 158 м. Расчетная скорость движения по развязке равна 70 км/ч, количество полос по основному ходу ― от двух до пяти.

В апреле 2019 года министр транспорта России Евгений Дитрих на встрече с Путиным рассказал, что развязка между старыми и новыми Химками появится в 2021 году. В октябре глава государства поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить строительство транспортной развязки в Химках.