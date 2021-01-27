Названы самые необычные вкусовые предпочтения россиян

Красная рыба с авокадо и гречка с сахаром стали самими популярными необычными вкусовыми сочетаниями среди россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса экспресс-доставки «Самокат», оказавшегося в распоряжении «Известий».

Так, красную рыбу с авокадо пробовали свыше 60%, более 50% оказались поклонниками гречки с сахаром. Топ-3 вкусовых сочетаний замкнули яблоки со специями.

Также россияне любят есть мороженое вместе с картошкой фри, пельмени с уксусом, макароны с сахаром и майонезные салаты с фруктами. Однако некоторые сочетания были уникальными: тушенка с медом, сало с творогом, шоколад с сырным соусом и ряд других.

Кроме того, желаемыми гастрономическими сочетаниями стали пицца с шоколадом, кофе с солью и арбуз с хлебом. Круассан опрошенные желали попробовать со шпинатом и брынзой, кабачковой икрой и соленым огурцом.

Большая часть респондентов (77%) слышала отзывы о своих странных вкусовых предпочтениях, 7% такие высказывания слышат о себе регулярно. 17% граждан заявили, что любят экспериментировать с едой.

Опрос был проведен среди 1819 человек.

Ранее в январе стало известно, что считающиеся полезными продукты могут нанести вред. Это случится, если человек превышает норму употребления продукта или имеет индивидуальные особенности.