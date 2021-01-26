Президент Колумбии объявил трехдневный траур по умершим из-за COVID-19

Президент Колумбии Иван Дуке объявил трехдневный траур по 51 747 погибшим в стране из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 26 января, в эфире радиостанции La FM.

«Я только что подписал указ в честь всех колумбийцев, умерших от COVID-19, и министра [обороны] Карлоса Ольмеса Трухильо. У нас будет трехдневный траур, и мы собираемся отдать дань уважения всем, кто покинул нас из-за этой болезни», — сказал Дуке.

Ранее в этот же день стало известно о том, что глава министерства обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо скончался на 70-м году жизни из-за последствий коронавируса.

Уточнялось, что тест на COVID-19 Трухильо сдал 12 января, он оказался положительным. Он начал лечение, однако в результате его здоровье ухудшилось из-за осложнений, медикам не удалось его спасти.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 26 января в Колумбии зарегистрировано 2 027 746 случаев коронавируса. При этом выздоровели от инфекции 1 849 194 пациента, скончались 51 747 человек.