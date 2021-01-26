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Большунов впервые прокомментировал инцидент с финном Мяки

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Российский лыжник Александр Большунов сожалеет об инциденте с финном Йони Мяки, произошедшем на этапе Кубка мира на трассе в финском Лахти. Об этом спортсмен рассказал 26 января норвежскому телеканалу NRK.

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По мнению спортсмена, его действия были неправильными и в будущем он так делать не будет, однако финн тоже повел себя некорректно и нарушил правила.

«Когда я пересек финишную черту, хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, почему он так поступил. Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались, я не планировал его сбивать, просто хотел поговорить с ним», — объяснил Большунов журналистам.

Как полагает российский лыжник, Мяки вел нечестную борьбу, заблокировав его на лыжной трассе. Большунов подчеркнул, что согласен с решением жюри о дисквалификации, но не понимает, почему не был дисквалифицирован финн за действия до финиша.

25 января Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед Мяки за инцидент со столкновением. Как напоминает «Газета.ру», 24 января Александра Большунова и всю российскую команду, участвующую в эстафете, дисквалифицировали за неспортивное поведение. На финише эстафетной гонки россиянин ударил палкой финского лыжника, а затем въехал в него.

В Федерации лыжных гонок сообщили, что будут подавать апелляцию на действия финна. По словам Вяльбе, Большунов не бил его палкой, а ударил ею по снегу. Мяки, в свою очередь, пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму. Кроме того, СМИ сообщили, что на Большунова поступило заявление в финскую полицию.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.

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