За сутки в США коронавирус выявили более чем у 147 тыс. человек

В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили более чем у 147 тыс. человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса во вторник, 26 января.

За 24 часа в стране скончались 1758 заболевших коронавирусом. Общее число зафиксированных в Соединенных Штатах случаев COVID-19 возросло до 25 298 405.

Всего за время пандемии число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 превысило 421 тыс., уточняет RT.

21 января американский президент Джо Байден заявил, что въезжающие в США лица должны будут не только предъявить свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус, но и пройти карантин, сообщает телеканал «360».

Ранее, 20 января, Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов Байдена на президентском посту.

В этот же день стало известно, что американский лидер планирует запустить в стране программу 100 days Masking Challenge, которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.

Кроме того, Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, это позволит координировать действия мировых государств в процессе борьбы с коронавирусом.