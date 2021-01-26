Госдума поддержала новый порядок оплаты больничных

Законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС) одобрен Госдумой в первом чтении, сообщает во вторник, 26 января, пресс-служба нижней палаты парламента.

Такой порядок уже введен в стране в начале этого года постановлением правительства, однако теперь предлагается закрепить изменения на федеральном законодательном уровне, говорится в сообщении.

Кроме того, в ГД отметили, что с 1 января 2022 года для получения выплат по больничному не нужно будет подавать соответствующее заявление. Оплата будет производиться на основании листка нетрудоспособности.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект в ноябре прошлого года. Согласно пояснительной записке к документу, ранее в стране был реализован пилотный проект «Прямые выплаты», позволяющий назначать выплаты и пособия непосредственно территориальным органам ФСС, а также уплату страхователями страховых взносов в фонд в полном объеме, пишет «Газета.ру».

Отмечалось, что проект достиг своей цели — гарантированного получения застрахованным лицом выплат в кратчайшие сроки.

Направленный же в нижнюю палату российского парламента законопроект, предусматривает минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения, а также определяет, как должны взаимодействовать страховщик, страхователи и застрахованные при назначении страхового обеспечения.

В середине декабря в России начали действовать новые правила оформления больничного листа, согласно которым лист нетрудоспособности теперь можно оформить в электронном виде или дистанционно. Оплачиваемый период больничного по уходу за ребенком составляет 15 дней, а сам его период не ограничен.

В свою очередь, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», что оформление сотрудниками электронных больничных листов позволит им не посещать поликлиники без надобности.