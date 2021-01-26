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В ГИБДД Москвы назвали самые опасные нарушения на дорогах в 2020 году

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Госавтоинспекция Москвы назвала самые опасные нарушения правил дорожного движения, которые чаще всего приводили к серьезным ДТП в 2020 году.

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%
Почти треть таких аварий приходится на Красноярский край

Как сообщили изданию Autonews в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, первое место в «антирейтинге» заняло несоблюдение дистанции — 23% случаев от общего количества аварий.

Второе место занимает нарушение правил проезда пешеходных переходов — 14% случаев. Еще 13% аварий с пострадавшими произошли из-за несоответствия скорости конкретным условиям.

По данным столичной ГИБДД, в 2020 году на улицах Москвы произошло 7939 ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

30 декабря сообщалось, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). В минувшем году на МКАД произошло 670 автомобильных аварий с тяжелыми последствиями.

В свою очередь самой безопасной трассой в Москве по итогам 2020 года стало Рублевское шоссе. На трассе за год произошло всего 7 дорожных автоаварий с пострадавшими.

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