Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды к концу недели в Приморском крае. Скорость ветра может достигнуть 35 м/с.

По словам главного синоптика региона Бориса Кубая, 28 января к Владивостоку приблизится активный циклон с Желтого моря. Специалисты прогнозируют два варианта развития событий. Первая модель предполагает, что циклон пройдет в непосредственной близости от столицы Приморья. В таком случае на юге региона пройдет очень сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 35 м/с. Вторая модель указывает на прохождение циклона на отдалении от Владивостока. При таком сценарии интенсивность снега будет сильной и очень сильной, а ветер усилится до 30 м/с. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что в режим повышенной готовности в связи с изменениями погоды перешли энергетики в Хабаровском крае. В Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение.