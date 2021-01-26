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Вызванный на бой Вильдановым экс-возлюбленный Бузовой травмировал руку

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Бывший молодой человек Ольги Бузовой Давид Манукян повредил руку. В своем Instagram блогер и рэпер опубликовал видео из больницы.

До получения Манукяном травмы его вызвал на бой бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов. Рэпер на призыв профессионального спортсмена выяснить отношения на ринге никак не отреагировал.

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Вильданов, который является обладателем звания «Самый большой бицепс России», не просто так решил вызвать Манукяна на бой. Поводом для этого стало эмоциональное видео Ольги Бузовой. В своем микроблоге она рассказывала о расставании с рэпером и отметила, что Давид издевался над ней и избивал.

«Бузова жалуется, что Дава, зверь такой, ее лупит. Слушай, Дава, ну ты же вроде нормальный парень, а бьешь Ольгу — ну она маленькая такая, кого бить? Я тебе предлагаю: давай выскочим с тобой по правилам бокса! Я тебя уверяю: со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой», — вступился тогда за Бузову Вильданов.

Вильданов сейчас готовится к поединкам с профессиональными спортсменами. Впереди у него бой с чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максимом Новоселовым. Битва между боксерами пройдет в рамках нового формата турниров, который получил название «поп-бокс». Участие в турнире примут не только спортсмены, но и популярные блогеры.

Свое мнение насчет поп-бокса высказала Эвелина Бледанс. Актриса театра и кино выразила желание посмотреть на поп-бои, участие в которых принимают профессионалы и блогеры. Артистка также предложила сделать из таких мероприятий шоу, которое было бы интересно смотреть, а не ограничиваться форматом классических боев.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон.

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