Вызванный на бой Вильдановым экс-возлюбленный Бузовой травмировал руку

Бывший молодой человек Ольги Бузовой Давид Манукян повредил руку. В своем Instagram блогер и рэпер опубликовал видео из больницы.

До получения Манукяном травмы его вызвал на бой бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов. Рэпер на призыв профессионального спортсмена выяснить отношения на ринге никак не отреагировал.

Вильданов, который является обладателем звания «Самый большой бицепс России», не просто так решил вызвать Манукяна на бой. Поводом для этого стало эмоциональное видео Ольги Бузовой. В своем микроблоге она рассказывала о расставании с рэпером и отметила, что Давид издевался над ней и избивал.

«Бузова жалуется, что Дава, зверь такой, ее лупит. Слушай, Дава, ну ты же вроде нормальный парень, а бьешь Ольгу — ну она маленькая такая, кого бить? Я тебе предлагаю: давай выскочим с тобой по правилам бокса! Я тебя уверяю: со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой», — вступился тогда за Бузову Вильданов.

Вильданов сейчас готовится к поединкам с профессиональными спортсменами. Впереди у него бой с чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максимом Новоселовым. Битва между боксерами пройдет в рамках нового формата турниров, который получил название «поп-бокс». Участие в турнире примут не только спортсмены, но и популярные блогеры.

Свое мнение насчет поп-бокса высказала Эвелина Бледанс. Актриса театра и кино выразила желание посмотреть на поп-бои, участие в которых принимают профессионалы и блогеры. Артистка также предложила сделать из таких мероприятий шоу, которое было бы интересно смотреть, а не ограничиваться форматом классических боев.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон.