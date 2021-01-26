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Врач рассказал о мерах при потере обоняния из-за коронавируса

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При потере обоняния из-за коронавирусной инфекции нужно первую очередь снять отечность слизистой, а после начинать лечение препаратами, улучшающими питание структур нервной ткани. О таком порядке действий рассказал врач-терапевт госпиталя МВД Сахалинской области Юрий Галузинский в интервью astv.ru 25 января.

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«Прежде всего нужно обеспечить доступ воздуха к клеткам, способным воспринимать «пахнущие» молекулы, снять отечность слизистой полости носа, если она есть. Помогает простое механическое промывание. Можно пропускать через нос теплую подсоленную кипяченую воду, когда она скатывается на корень языка, и выплевывать раствор», — объяснил врач.

По словам специалиста, можно также пользоваться специальными емкостями для промывания или спреями. Однако, как отметил Галузинский, «главное лекарство» в данном случае — это время.

«Конечно, если вы ничего не будете делать, это несколько удлинит период восстановления. Но непринципиально, а лишь на дни. Восстановление всенепременно наступит», — сказал врач.

Ранее в этот же день ученые перечислили симптомы, которые помогут понять, что человек перенес коронавирус в бессимптомной форме.

Отмечается, что переболевшие коронавирусом еще долгое время жалуются на одышку, боли в суставах и мышцах.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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