Чиновники правительства Омской области станут совладельцами ФК «Иртыш»

Депутаты Омского городского совета одобрили изменение уставного капитала АНП «Футбольный клуб «Иртыш». В состав совладельцев попадут чиновники облправительства. Это упростит финансирование команды. Ранее руководству «Иртыша» приходилось тратить время и ресурсы на участие в грантовых конкурсах, передает ИА «Город55».

Новых совладельцев команды предстоит утвердить депутатам Законодательного собрания Омской области. Глава региона Александр Бурков заявлял о том, что в скором времени бюджет клуба составит 150 млн рублей. Также областные власти не намерены отказываться от поиска спонсоров для «Иртыша».

ФК «Иртыш» был основан 9 июня 1946 года. В сезоне 2019/20 выступал в ПФЛ, 17 июня 2020 года прошел процедуру лицензирования для выступлений в ФНЛ и получил лицензию РФС 2. В 2020 году первые матчи провел на стадионе «Авангард» в Домодедово, запасным стадионом был стадион «Геолог» в Тюмени. Также для матчей использовался манеж омского стадиона «Красная Звезда».