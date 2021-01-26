В Ленобласти годовалого ребенка госпитализировали с отравлением метадоном

Годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиками в Ленинградской области. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

Ребенка 2019 года рождения доставили в больницу из квартиры в городе Никольское Тосненского района. Врачи диагностировали у малышки отравление метадоном.

Инцидент произошел накануне. В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону уточнили, что в полицию о случившемся сообщили врачи. Мать девочки рассказала, что дочке стало плохо около 21:30, в это время они находились в квартире.

Правоохранительные органы начали проверку по факту отравления ребенка наркотиками, сообщает телеканал «360».

На территории России запрещен оборот метадона. Препарат входит в список наркотических средств и психотропных веществ, предает НСН.

Ранее, в мае, сообщалось, что сотрудники полиции нашли три автомата, два пистолета, 770 боеприпасов и почти полкилограмма амфетамина в квартире москвича.