Диетолог предупредила о вреде считающихся полезными продуктов

Ряд считающихся полезными продуктов может оказать негативное влияние на человеческий организм. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что некоторые продукты вредят здоровью, если человек употребляет их в больших количествах или имеет индивидуальные особенности.

«Начнем с молока. Существует аллергия на молоко. Дети иногда страдают непереносимостью молочного белка. Существует такая болезнь, как лактозная недостаточность, — в организме не вырабатывается фермент. Ценный продукт молоко идет человеку во вред», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Также диетолог напомнила, что улучшающий пищеварение йогурт приносит организму пользу, поскольку лактоза в нем переработана. Однако данный продукт может содержать красители и консерванты, нередко лактобактерии в его составе уже мертвы. Употребление такого йогурта будет бесполезным.

По словам Соломатиной, употребление мяса, с одной стороны, обеспечивает нормальное функционирование нервной системы и обмена веществ, но в неумеренных количествах увеличивает риск рака кишечника.

Ранее в январе диетолог Маргарита Королева рекомендовала отказаться от употребления обезжиренных молочных продуктов в пандемию. Она объяснила, что насыщенные жиры обеспечивают клеточный иммунитет и препятствуют проникновению в них коронавирусной инфекции.