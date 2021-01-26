В России рассчитывают запустить Фонд фондов в середине февраля

Запуск Фонда фондов, деятельность которого направлена на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты, ожидается в середине февраля. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова во вторник, 26 января.

Как сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, моделью функционирования фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками.

«Российский фонд прямых инвестиций выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества. Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидается в середине февраля», — приводят в секретариате слова Дмитриева.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о гарантиях неизменности налоговых условий при реализации проектов в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК).

Тогда же, как сообщалось, глава государства ожидает доклад о создании венчурного Фонда фондов.

В середине октября Путин перечислил факторы успешного инвестиционного развития, среди них — политическая и экономическая стабильность, а также эффективная работа правоохранителей.

Помимо этого в начале 2020 года глава государства заявлял, что все социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. По его словам, основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а лучше 5–7%.