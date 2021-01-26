Заболевшую COVID-19 тигрицу в шведском зоопарке пришлось усыпить

17-летняя тигрица Настасья заразилась COVID-19 в зоопарке города Бороса, на западе Швеции, ее пришлось усыпить. Об этом во вторник, 26 января, сообщает телеканал SVT.

Как отмечается, это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих.

Взятый для анализа материал был отправлен в немецкую лабораторию. Настасья быстро теряла аппетит, ее состояние ухудшилось, и в итоге сотрудники зоопарка были вынуждены ее усыпить. У еще нескольких львов также выявили инфекцию, у них наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.

По мнению медиков, животные могли заразиться от сотрудников зоопарка, так как у многих из них наблюдались симптомы вируса, а у троих выявили заболевание.

12 декабря сообщалось, что в зоопарке Луисвилла в американском штате Кентукки коронавирусная инфекция подтвердилась у снежного барса. Отмечалось, что у животного наблюдаются легкие симптомы заболевания и барс чувствует себя хорошо.

8 декабря стало известно, что в зоопарке Барселоны анализ четырех львов показал положительный результат на COVID-19. Три самки (Зала, Нима и Рун) и самец Киумбе были протестированы после появления у животных легких симптомов коронавируса. Заражение выявлено и у двух сотрудников зоопарка.