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Эксперты обнаружили новую уязвимость системы безопасности TikTok

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Специалисты компании Check Point Software Technologies обнаружили новую уязвимость в социальной сети TikTok, которая позволяет получить доступ к личным данным пользователя. Об этом 26 января сообщила компания на своем сайте.

По словам экспертов, опасность представляет собой функция «Найти друзей». Благодаря ей открывается доступ к данным профиля: номеру телефона, нику, уникальному ID пользователя и его фотографиям.

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Работники Check Point Software Technologies предупреждают, что если проблема не будет устранена, то злоумышленники смогут получить не только доступ к личным данным, но и к некоторым настройками. Все эти данные, как предполагают исследователи, можно использовать в преступных целях.

Найденная уязвимость — не первая из тех, что удалось обнаружить экспертам. Сначала в Check Point Software Technologies выяснили, что мошенники могут завладеть информацией, хранящейся в учетных записях, и управлять аккаунтами от лица пользователя.

«В этот раз нашей основной задачей стало исследование защиты персональной информации в TikTok. Мы решили проверить, можно ли использовать платформу для получения личных данных пользователей. Оказалось, что можно. Нам удалось обойти несколько механизмов защиты TikTok, тем самым нарушив конфиденциальность приложения. Используя эту уязвимость, киберпреступники могли бы создать базу данных пользователей и их номеров телефонов», — прокомментировали представители компании.

Чтобы обезопасить пользователей, Check Point Software Technologies предоставила результаты исследования разработчику TikTok, который намерен устранить проблему.

Пользователями TikTok по всему миру ежедневно становятся всё больше и больше людей, но в некоторых странах соцсеть блокируют. Так, власти Италии 23 января решили частично блокировать ресурс из-за гибели 10-летней девочки. Ребенок скончался в результате удушения, принимая участие в челлендже, запущенном в соцсети.

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