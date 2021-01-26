МИД Швеции рекомендовал гражданам не ездить за пределы ЕС до 15 апреля

МИД Швеции продлил до 15 апреля рекомендацию для граждан воздержаться от поездок без необходимости за пределы Евросоюза. Об этом во вторник заявила глава ведомства Анн Линде.

«Швеция во вторник продлевает срок действия рекомендаций, просит граждан воздержаться от несущественных международных поездок до 15 апреля», — приводит слова министра издание Local.

Власти страны также не приветствуют поездки внутри ЕС.

Ранее предполагалось, что действие рекомендации закончится 31 января, передает RT.

24 января стало известно, что правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне распространения «британского» штамма коронавируса в районе Осло.

Запрет не распространяется на людей, которые живут и работают в Швеции или имеют там неотложные семейные дела. Запрет на въезд также не коснется грузовых перевозок.

По данным портала Worldometers, в Швеции по состоянию на 26 января зарегистрировано более 547 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом с начала пандемии скончались свыше 11 тыс. пациентов.

25 января стало известно, что в Еврокомиссии (ЕК) ужесточили санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда.