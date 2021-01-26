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Раскрыты детали наезда на полицейского во время незаконной акции в Москве

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В машине, водитель который был задержан за наезд на полицейского во время несогласованной акции 23 января в Москве, находились участницы Pussy Riot. Об этом 26 января сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, задержанным оказался Евгений Есенов. Накануне Останкинский суд Москвы назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.

В воскресенье, 24 января, столичный Пресненский суд назначил участницам Pussy Riot наказание. Мария Алехина и Люся Штейн были признаны виновными «в организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления», Виктория Кузнецова — в «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».

Штейн и Кузнецова отправились на 10 суток в спецприемник. Алехиной был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, уточняет телеканал.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, один из них, уроженец Калмыкии, в ответ на законные требования полицейского об остановке машины совершил на него наезд.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

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