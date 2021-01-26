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Ярославские ученые получили условные сроки за передачу технологий Китаю

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Два бывших сотрудника завода «ОДК-Сатурн» в Рыбинске (Ярославская область) получили условные сроки лишения свободы за незаконный экспорт в Китай технологий, которые могут использоваться в том числе при создании оружия. Об этом 26 января сообщил Ярославский областной суд.

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Как следует из приговора, металлург Александр Виноградов приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и со штрафом 800 тыс. рублей, его коллега Александр Красильников получил три года условно с испытательным сроком 2,5 года.

Суд счел доказанным, что в 2018 году Виноградов заключил с китайским институтом контракты и трудовой договор. Замысел по передаче технологий требовал наличия помощника, в итоге своему коллеге содействовал Красильников, отработавший на предприятии 38 лет и вышедший на пенсию.

Ученые обращались к не осведомленным об их преступных намерениях сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию, передавая ее в Китай. Виноградов в августе 2019 года переехал в КНР. Красильников продолжал передавать бывшему коллеге требуемые сведения. Задержали обоих в октябре 2019 года.

Основой обвинения стало то, что ни ученые, ни китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) для вывоза (передачи) в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья.

Суд вынес приговор в отношении фигурантов в декабре 2020 года, в январе 2021-го он вступил в законную силу.

В августе Тверской областной суд признал законным решение Московского районного суда Твери об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш — головной институт «Роскосмоса») Владимира Лапыгина, который был осужден по делу о госизмене.

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