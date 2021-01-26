Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Медведев назвал личной потерей смерть Приходько
Культура
Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Общество
Ученые назвали три симптома перенесенного коронавируса
Мир
МИД сообщил о заинтересованности США в сотрудничестве в киберсфере
Общество
Умер бывший главный санитарный врач России Беляев
Мир
Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
Мир
Премьер Белоруссии допустил преодоление спада в торговле с РФ в 2021 году
Общество
Стали известны подробности гибели солистки группы «Восток»
Общество
Три станции метро построят в Москве до конца года

Дело возбудили после обрушения стены жилого дома в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел утром 24 января в селе Максимовка Ульяновского района. У одноэтажного многоквартирного дома, в котором проживали девять человек, обрушилась несущая стена, пишет ulpravda.ru.

По данным СК, в 2016 году дом признали аварийным, однако сотрудники администрации не переселили жильцов. Сейчас на месте ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками районной администрации. Расследование ведется по ч.1 293 УК России («халатность»).

Обрушение стены произошло в утреннее время, в результате никто не пострадал. Предварительной причиной падения стены назван подтаявший снег.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021