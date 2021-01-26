Дело возбудили после обрушения стены жилого дома в Ульяновской области

В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел утром 24 января в селе Максимовка Ульяновского района. У одноэтажного многоквартирного дома, в котором проживали девять человек, обрушилась несущая стена, пишет ulpravda.ru.

По данным СК, в 2016 году дом признали аварийным, однако сотрудники администрации не переселили жильцов. Сейчас на месте ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками районной администрации. Расследование ведется по ч.1 293 УК России («халатность»).

Обрушение стены произошло в утреннее время, в результате никто не пострадал. Предварительной причиной падения стены назван подтаявший снег.