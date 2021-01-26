Строительство нового корпуса детской больницы началось в Калуге

В Калуге началось строительство нового корпуса областной детской клинической больницы. Об этом во вторник, 26 января, сообщает региональный минстрой.

По данным ведомства, сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы. К территории подвели воду и электричество. Также рабочие приступили к рытью котлована под фундамент корпуса, пишет газета «Весть».

Согласно проекту, новое здание больницы будет восьмиэтажным. В корпусе намерены разместить 31 койку для пациентов, часть из которых будет находиться в хирургическом отделении, часть — в реанимации и интенсивной терапии.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в 2020 году на здравоохранение в Калужской области направили более 10,1 млрд рублей. Согласно отчету, свыше 5,38 млрд рублей пошли на оказание специализированной медицинской помощи, еще более 1,6 млрд рублей — на лекарственное обеспечение.

В связи с распространением коронавируса порядка 666 млн рублей потребовалось на открытие дополнительных инфекционных коек и перепрофилирование медицинских учреждений. Кроме того, более 1,18 млрд рублей направили на стимулирующие выплаты медикам.