Разведка Украины признала Москву главной угрозой национальной безопасности

Служба внешней разведки (СВР) Украины назвала Россию главной угрозой национальной безопасности. Об этом во вторник, 26 января, пишет «Страна.ua» со ссылкой на информационный бюллетень ведомства «Белая книга».

По подсчетам издания, Россия упоминается в документе 127 раз, слово «Москва» — еще 29 раз.

В бюллетене РФ обвиняется в стремлении «играть на противоречиях ведущих мировых игроков», применении природных ресурсов в качестве инструментов геополитики. Кроме того, в СВР сделали вывод о том, что Москва «использует пандемию коронавируса для усиления влияния в регионах стратегического приоритета, манипулируя вопросами вакцинации».

По мнению украинских разведчиков, Россия ставит перед собой цель удержать Украину в сфере своего влияния. Отмечается, что Москва пытается стабилизировать свою демографическую ситуацию за счет украинских граждан и не допускать, чтобы темпы экономического развития и уровень жизни в республике были выше, чем в РФ.

В качестве основной угрозы со стороны Москвы указана «системная дестабилизация ситуации на Украине» и попытки привести к власти пророссийские силы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

26 сентября 2020 года министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит угрозу в сближении Минска и Москвы.

21 сентября в ходе видеообращения президент Украины Владимир Зеленский воспользовался трибуной ООН, чтобы в очередной раз обвинить Россию в агрессии по отношению к его стране и попытке восстановить разделение мира на сферы влияния.