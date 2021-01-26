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Разведка Украины признала Москву главной угрозой национальной безопасности

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Служба внешней разведки (СВР) Украины назвала Россию главной угрозой национальной безопасности. Об этом во вторник, 26 января, пишет «Страна.ua» со ссылкой на информационный бюллетень ведомства «Белая книга».

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По подсчетам издания, Россия упоминается в документе 127 раз, слово «Москва» — еще 29 раз.

В бюллетене РФ обвиняется в стремлении «играть на противоречиях ведущих мировых игроков», применении природных ресурсов в качестве инструментов геополитики. Кроме того, в СВР сделали вывод о том, что Москва «использует пандемию коронавируса для усиления влияния в регионах стратегического приоритета, манипулируя вопросами вакцинации».

По мнению украинских разведчиков, Россия ставит перед собой цель удержать Украину в сфере своего влияния. Отмечается, что Москва пытается стабилизировать свою демографическую ситуацию за счет украинских граждан и не допускать, чтобы темпы экономического развития и уровень жизни в республике были выше, чем в РФ.

В качестве основной угрозы со стороны Москвы указана «системная дестабилизация ситуации на Украине» и попытки привести к власти пророссийские силы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

26 сентября 2020 года министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит угрозу в сближении Минска и Москвы.

21 сентября в ходе видеообращения президент Украины Владимир Зеленский воспользовался трибуной ООН, чтобы в очередной раз обвинить Россию в агрессии по отношению к его стране и попытке восстановить разделение мира на сферы влияния.

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