Эксперт оценил риск удаления Telegram из Google Play

Глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков считает, что удалить мессенджер Telegram из Google Play без решения судебных инстанций невозможно. На эту тему эксперт высказался во вторник, 26 января, в беседе с «РИА Новости».

«Все вопросы должны решаться не мнениями многочисленных НКО, а в судебном порядке. На мой взгляд, к подобным заявлениям надо относиться спокойно, без решения судебных инстанций подобное не должно быть сделано, иначе мир войдет в пике, из которого будет очень трудно выйти», — отметил Кусков.

По его словам, сейчас всеми мессенджерами и социальными сетями пользуются не только добросовестные люди, но и правонарушители. В случае, если есть доказанные прецеденты о бездействии со стороны мессенджера, в таких случаях может решаться вопрос об ограничении, наложении штрафа или удалении из магазина приложений мессенджера Telegram.

25 января агентство Bloomberg сообщило, что глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг в судебном порядке потребовал от корпорации Alphabet удалить Telegram из агрегатора приложений Google Play.

Экс-посол утверждает, что Telegram стал площадкой для распространения угроз, а также подстрекательства к насильственным действиям на почве расизма и их координации.

Ранее, 12 января, британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников экс-президента.

В этой связи Telegram пометил канал под названием Donald J. Trump, приписываемый Трампу, как мошеннический. Канал имеет более 550 тыс. подписчиков.

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, модераторы Telegram заблокировали сотни публикаций с призывами к насилию после прошедших в США беспорядков и продолжают удаление такого контента.

Дуров также отмечал, что блокировка приложения Parler со стороны Apple и Google несет гораздо большую опасность для свободы слова, чем цензура в соцсетях.