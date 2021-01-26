СК возбудил дело после обрушения стены дома под Ульяновском

Уголовное дело возбуждено следственными органами Следственного комитета России после обрушения кирпичной стены жилого дома в селе Максимовка в Ульяновском районе Ульяновской области 24 января. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СКР по региону во вторник, 26 января.

Дело возбудили в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками администрации Ульяновского района. «В здании проживали девять человек, дом в 2016 году был признан аварийным. Сотрудникам администрации Ульяновского района поручили переселить его жильцов, но они этого не сделали», — отметили следователи.

Дело расследуется по ч.1 293 УК России («Халатность»).

Стена трехквартирного дома обрушилась около 07:25 воскресенья, никто не пострадал. Предварительной причиной падения стены назван подтаявший снег.

Накануне в Вышнем Волочке Тверской области обрушилась стена бывшей фабрики «Пролетарский авангард», которая не эксплуатируется, однако является объектом культурного наследия.