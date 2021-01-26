Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Медведев назвал личной потерей смерть Приходько
Культура
Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Общество
Ученые назвали три симптома перенесенного коронавируса
Мир
МИД сообщил о заинтересованности США в сотрудничестве в киберсфере
Общество
Умер бывший главный санитарный врач России Беляев
Мир
Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
Мир
Премьер Белоруссии допустил преодоление спада в торговле с РФ в 2021 году
Общество
Стали известны подробности гибели солистки группы «Восток»
Общество
Три станции метро построят в Москве до конца года

СК возбудил дело после обрушения стены дома под Ульяновском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено следственными органами Следственного комитета России после обрушения кирпичной стены жилого дома в селе Максимовка в Ульяновском районе Ульяновской области 24 января. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СКР по региону во вторник, 26 января.

Безохранные памятники: почему собственники не сохраняют объекты культурного наследия
И на каких условиях возможно купить памятник архитектуры всего за 1 рубль

Дело возбудили в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками администрации Ульяновского района. «В здании проживали девять человек, дом в 2016 году был признан аварийным. Сотрудникам администрации Ульяновского района поручили переселить его жильцов, но они этого не сделали», — отметили следователи.

Дело расследуется по ч.1 293 УК России («Халатность»).

Стена трехквартирного дома обрушилась около 07:25 воскресенья, никто не пострадал. Предварительной причиной падения стены назван подтаявший снег.

Накануне в Вышнем Волочке Тверской области обрушилась стена бывшей фабрики «Пролетарский авангард», которая не эксплуатируется, однако является объектом культурного наследия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021