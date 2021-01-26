Жительница Псковской области убила спросонья отчима из-за обвинений в храпе

В Островском районе Псковской области 43-летняя местная жительница спросонья убила бывшего сожителя своей матери. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В понедельник, 25 января, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одной из деревень Островского района произошло убийство. Жертвой стал 63-летний местный житель.

По версии следствия, к преступлению причастна дочь бывшей сожительницы потерпевшего. Она круглосуточно ухаживала за мужчиной из-за его проблем со здоровьем. В ночь на 24 января подозреваемая ножом ударила потерпевшего в голову, когда он пытался ее разбудить из-за ее храпа.

«В результате попадания клинка в область отсутствия костной ткани, обусловленной хирургической процедурой, потерпевшему было причинено смертельное колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте преступления», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемая задержана.