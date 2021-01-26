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В Челябинске после реконструкции открыли аэропорт имени Курчатова

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Международный аэропорт Челябинска открылся после реконструкции. В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава «Росатома» Алексей Лихачев и председатель совета директоров «АЕОН» Роман Троценко.

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Как отметил глава региона, обновленный аэропорт позволит решить проблемы, связанные с развитием авиаперевозок в Челябинской области.

Лихачев в свою очередь добавил, что Челябинская область — это неотъемлемая часть атомного проекта и родина физика Игоря Курчатова.

«Здесь, как говорится, сам бог велел назвать аэропорт его именем, и, кстати, не только потому, что он родился в Челябинской области, а еще и потому, что регион — это неотъемлемая часть атомного проекта», подчеркнул Лихачев.

В аэропорту появились интерактивные элементы и арт-объекты для того, чтобы скрасить ожидание рейса пассажирам.

На церемонии открытия была продемонстрирована работа навигации по аэропорту с помощью приложения. Благодаря технологии пассажиры смогут быстрее найти путь к стойке регистрации и выходу на посадку.

В конце мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны, в том числе Внуково, Домодедово и Шереметьево. Например, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева.

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