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Больше 400 жителей Южно-Сахалинска перевели машины на газ в 2020 году

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Жители Южно-Сахалинска перевели на газомоторное топливо более 400 автомобилей в 2020 году. Владельцам транспортных средств предоставили компенсацию понесенных затрат.

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Перевод личных автомобилей на газ ведется в рамках нацпроекта «Экология». Финансовой помощью воспользовались 417 автовладельцев, большая часть обращений пришлась на четвертый квартал 2020 года. 188 человек переоборудовали автомобили за счет собственных средств с дальнейшим возмещением затрат. Еще 229 человек заключили трехстороннее соглашение с администрацией и станцией техобслуживания, в рамках которого администрация возмещала затраты станции напрямую. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Специалисты отмечают, что газомоторное топливо экономичнее бензина в 3–4 раза. Кроме того, для собственников транспортный налог снижается в два раза. После установки газобаллонного оборудования автомобиль может продолжать работу и на бензиновом топливе.

Ранее сообщалось, что центры по переоборудованию и обслуживанию техники на природном газе появятся в Якутии. Премьер-министр республики Андрей Тарасенко поручил ускорить перевод на газомоторное топливо сельской техники.

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