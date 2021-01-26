Премьер-министр Италии Конте объявил о своей отставке президенту

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте подал в отставку. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе президентского Квиринальского дворца по итогам встречи Конте с главой государства Серджо Маттареллой.

Ранее Конте провел заседание совета министров, в ходе которого и заявил о своем решении. Как уточняется, оно принято из-за того, что правящая коалиция в составе «Движения пяти звезд» и Демократической партии лишились абсолютного большинства в сенате, когда из нее вышла партия «Живая Италия» экс-главы правительства Маттео Ренци.

«Я благодарю весь состав правительства, каждого министра за каждый день этих месяцев совместной работы», — приводит слова Конте газета La Repubblica.

Ранее в январе сообщалось, что Конте выступил в палате депутатов национального парламента, где поставит вопрос о доверии правительству. Он намеревался прояснить в парламенте политическую ситуацию, сложившуюся после отставки двух министров от партии «Живая Италия».

Джузеппе Конте возглавляет совет министров страны с 1 июня 2018 года. Действующий же состав правительства, который сформировал политик, прошел торжественную церемонию присяги в сентябре 2019 года. В состав новой правящей коалиции тогда вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать.