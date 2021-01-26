Названо потенциально эффективное средство от COVID-19

Препарат «Плитидепсин» в ходе доклинических исследований показал высокую эффективность в борьбе с SARS-CoV-2. Об этом говорится в публикации на сайте научного журнала Science.

Изначально препарат изготовили для лечения злокачественных опухолей. Изучение действия препарата на коронавирус проходило в пробирке на тканях и на грызунах.

Гистопатологический анализ показал уменьшение воспаления легких у мышей, получавших «Плитидепсин» по сравнению с мышами, получавшими препарат «Ремдесивир» уже на третий день после инфицирования

Авторы исследования рекомендуют провести более обширные клинические исследования использования «Плитидепсина» для лечения COVID-19.

Публикация подготовлена в сотрудничестве с лабораториями медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Института Пастера (Париж).

Как сообщалось накануне, нестероидные противовоспалительные препараты во время COVID-19 могут быть опасны и создать помехи в борьбе иммунной системы с коронавирусом. Речь идет об «Ибупрофене» и «Мелоксикаме».