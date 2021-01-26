Дептранс предупредил о сильном ветре в Москве

В Москве ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В Москве в ближайшее время на дорогах возможно образование гололедицы. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15 м/с. <…> До 10:00 27 января также ожидаются мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В связи с этим Дептранс призвал москвичей быть аккуратными и по возможности пользоваться городским транспортом.

Ранее в этот день синоптики Гидрометцентра рассказали, что в Москве 26 января ожидаются облачная погода с небольшими осадками, гололедица и температура воздуха до двух градусов тепла.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что положительные температурные величины в Москве продержатся до среды, 27 января. Затем в столичный регион вернется похолодание.