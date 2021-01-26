Режим повышенной готовности ввели энергетики в Хабаровском крае

Режим повышенной готовности введен энергетиками в Хабаровском крае в связи с ухудшением погодных условий. В регионе прогнозируют сильный ветер со снегом.

В полную готовность переведены аварийные бригады филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети». Ремонтный и оперативный персонал дежурит в круглосуточном режиме. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Режим повышенной готовности будет действовать до тех пор, пока не улучшится погода.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопады и порывистый ветер до 20 м/с ожидаются в регионе до 28 января. Жителям Хабаровского края рекомендуют соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным проводам, а также упавшим опорам линий электропередач.

Ранее синоптики спрогнозировали значительное ухудшение погоды в Крыму. В республике ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица с 28 января.