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Режим повышенной готовности ввели энергетики в Хабаровском крае

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Режим повышенной готовности введен энергетиками в Хабаровском крае в связи с ухудшением погодных условий. В регионе прогнозируют сильный ветер со снегом.

В полную готовность переведены аварийные бригады филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети». Ремонтный и оперативный персонал дежурит в круглосуточном режиме. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Режим повышенной готовности будет действовать до тех пор, пока не улучшится погода.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопады и порывистый ветер до 20 м/с ожидаются в регионе до 28 января. Жителям Хабаровского края рекомендуют соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным проводам, а также упавшим опорам линий электропередач.

Ранее синоптики спрогнозировали значительное ухудшение погоды в Крыму. В республике ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица с 28 января.

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