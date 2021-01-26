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Два землетрясения за сутки зарегистрировали в Сахалинской области

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Сейсмологи зафиксировали два землетрясения рядом с Курильскими островами и на Сахалине. Магнитуда землетрясений достигала 3,9.

По данным специалистов филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр первых подземных толчков располагался вблизи Малой группы Курильских островов. Второе землетрясение зарегистрировали на территории Ногликского района, на суше. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Местные жители не ощутили землетрясения. Угроза цунами не объявлялась.

24 января сообщалось о землетрясении у берегов Новой Зеландии магнитудой 5,8. Эпицентр располагался в 680 км к юго-западу от города Блафф, он находился на глубине 2 км.

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