В Башкирии хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

В Башкирии подготовлен законопроект, ограничивающий курение электронных сигарет и другой бестабачной никотиносодержащей продукции в общественных местах. Депутаты Госсобрания республики рассмотрят его 29 января на пленарном заседании.

Как отмечает спикер парламента Константин Толкачев, закон необходимо принять в связи с широким распространением электронных сигарет, вейпов и кальянов. В последние годы наблюдается рост популярности этих изделий, пишет «МедиаКорСеть».

«Особенно модным это стало в молодежной среде, что вызывает беспокойство за здоровье подрастающего поколения», — заявил спикер.

Новый законопроект направлен на охрану здоровья граждан. Ограничить употребление бестабачной никотиносодержащей продукции предлагается на остановках, парковках, в парках и скверах, подземных переходах и других общественных местах.

30 октября заведующий центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев рассказал «Известиям», что курение вейпов и электронных сигарет по сути является вербовкой новых курильщиков сигарет и табака.

Он подчеркнул, что безопасного курения табака не существует. Кроме того, врач поддержал мнение коллег о том, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого воздуха эквивалентен выкуриванию более пачки сигарет.

Ранее в этот день в России вступил в силу запрет на курение кальянов и электронных сигарет в кафе и ресторанах.