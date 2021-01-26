Почти 227 млн рублей выделили на строительство больницы в Приамурье

Новая больница появится в Амурской области в августе 2021 года. На строительство власти региона направили 226,9 млн рублей.

Больницу строят в селе Стойба Селемджинского района, она будет обслуживать около 700 человек. Рабочие устанавливают окна и двери, а также обустраивают входные группы. В скором времени стартует внутренняя отделка помещений, сообщает Амурская служба новостей.

Прежде участковая больница располагалась в деревянном здании. Оборудование исчерпало свой ресурс, а помещения пришли в ветхое состояние. Площадь новой одноэтажной больницы составит 600 кв. м. В здании расположатся кабинеты врачей, лаборатория, дневной стационар и процедурный кабинет.

Строительство ведется с осени 2019 года по поручению президента.