Лжеврачи украли у пенсионера 3 млн рублей в Московской области

Полиция задержала двух женщин, подозреваемых в краже 3 млн рублей у 88-летнего пенсионера в Московской области. Злоумышленницы выдавали себя за медицинских работников.

По данным правоохранительных органов, женщины проникли в квартиру пенсионера, отвлекая его разговорами. Они нашли более 3 млн рублей и скрылись с деньгами. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

При изучении записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Женщин задержали по месту жительства в Рославльском районе Смоленской области. Подозреваемые сообщили, что потратили деньги на личные нужды.

Ранее сообщалось, что в ХМАО мошенники выманили у вахтовика из Башкирии более 1,7 млн рублей. Мужчина осуществил 90 денежных переводов, прежде чем понял, что общается не с банком.